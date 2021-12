Elezione del Presidente della Provincia: buona l'affluenza - Video

Sono in corso le elezioni in Provincia

Dalle 8 di stamattina, nello Spazio ’51, a piano terra di Palazzo Giordani. Gli elettori sono 575. Alle 12 hanno votato in 214pari al 37%.

Parma, 18 dicembre 2021 - ore 12 – Si vota da stamattina alle 8, a Palazzo Giordani, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

Numerosi i sindaci e i consiglieri comunali, che hanno già deposto il proprio voto nell’urna: alle ore 12 hanno votato in 214, di cui 146 uomini e 68 donne pari al 37% degli aventi diritto.

Il dato è un netto aumento rispetto alle precedenti elezioni del 2018, quando alla stessa ora avevano votato in 128, pari al 21,66%.

Gli aventi diritto al voto sono i 575 sindaci e consiglieri comunali del Parmense in carica, gli stessi che sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale; dal computo iniziale di 585 sono stati tolti i 9 consiglieri comunali e il Sindaco di Bardi, poiché nel frattempo il comune è stato commissariato.

Le cabine elettorali e le 5 urne sono state predisposte nello Spazio ’51, al piano terra di Palazzo Giordani, sede dell’Ente, in Stradone Martiri della Libertà 15.

Ogni urna è contraddistinta dai colori delle schede: blu, arancione, grigio, rosso e rosa.

A ciascun colore corrisponde una delle cinque fasce di popolazione in cui sono stati suddivisi i Comuni del Parmense, e che corrispondono al “peso” che avranno i voti di ciascun elettore al momento del conteggio.

Su ciascuna scheda si può esprimere un solo voto e una sola preferenza, quest’ultima per indicare un candidato Consigliere.

L'affluenza al voto verrà di nuovo rilevata e comunicata alle ore 17.