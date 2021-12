Tamponamento in tangenziale sud nel tardo pomeriggio: un ferito, code lungo via Langhirano

Un tamponamento fra due auto attorno alle 18,15 ha provato disagi al traffico lungo la tangenziale sud all'altezza del campus universitario. Si sono formate code, oltre che in tangenziale, anche lungo via Langhirano sino alla rimozione dei mezzi incidentati. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone a bordo delle vetture coinvolta, per una di loro ferite lievi medicate al pronto soccorso.

La situazione della viabilità è ritornata regolare pochi minuti dopo.