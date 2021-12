Bilancio, Pizzarotti: "Lasciamo un comune migliore"

“Dico con orgoglio che lasciano a chi verrà dopo di noi un comune molto migliore di quello che abbiamo trovato. E che abbiamo chiuso o finanziato con soldi veri e non del Monopoli tutti i cantieri-cratere che abbiamo ricevuto in eredità dal passato". Lo ha detto il sindaco Pizzarotti durante la presentazione del bilancio preventivo 2022/24, l’ultimo da sindaco dopo 9 anni di guida della città. In precedenza l’assessore Alinovi aveva fatto il lungo elenco di opere e investimenti contenuti nel bilancio mentre l’assessore Ferretti aveva spiegato i numeri sottolineando che “il Comune di Parma ha una situazione solida sia patrimoniale che economica che consentirà di poter sfruttare al meglio anche le opportunità offerte dal Pnrr”

L’ex Theatro del vicolo non tornerà più a una funzione teatrale. È probabile un suo futuro utilizzo (ma tempi e modalità non sono state chiarite) come sala civica. Lo ha detto il vicesindaco Bosi in risposta a Occhi (Lega) che chiedeva le sorti del complesso chiuso da più di 5 anni dopo il mancato rinnovo della concessione al “Campagna e città “ di Egidio Tibaldi. L’assessore alla Cultura Guerra ha spiegato che “lo spazio come teatro era di fatto inagibile , ma la concessione non era stata data perché l’associazione non aveva alcuni dei requisiti richiesti fra cui almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato “. Guerra ha aggiunto che gli spazi teatrali in città sono comunque più che sufficienti e quindi non ci sono problemi particolari per il suo non utilizzo”.