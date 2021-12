Cisl: organici in difficoltà negli ospedali della provincia di Parma

La Cisl interviene sulla situazione negli ospedali di Parma e provincia con questo comunicato:

"Il 18 gennaio la CISL FP Parma e Piacenza parteciperà al presidio davanti alla sede della Regione a Bologna perché senza personale non si garantiscono i servizi, non si recuperano le liste d'attesa, non si gestisce l'emergenza COVID e non si potrà applicare il PNRR per migliorare la gestione dell’assistenza territoriale.

La CISL FP Parma vuole denunciare la grave situazione degli organici all'interno delle aziende sanitarie provinciali: i presìdi ospedalieri di Parma, Vaio e Borgotaro sono in grave difficoltà a causa dell’inaccettabile blocco delle assunzioni che la Regione ha imposto alle aziende".