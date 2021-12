In tre sfondano la vetrina di una tabaccheria di via Garibaldi e scappano: preso un 21enne con la refurtiva

Stamattina alle 5 circa le Volanti sono state inviate in una tabaccheria in via Garibaldi in quanto un testimone aveva visto fuggire 3 persone. In particolare i 3 dopo aver “sfondato” la porta a vetri del negozio sono scappati nelle vie limitrofe. Le Volanti si recavano subito in zona e percorrendo viale Toschi in direzione Stazione, veniva intercettato un ragazzo che stava correndo in direzione via Verdi.

La Volante inseguiva immediatamente un 21enne italiano nato in Marocco, senza fissa dimora e pregiudicato per reati contro il patrimonio, che stava scappando sul marciapiedi di via Verdi verso via Bottego e riusciva a bloccarlo proprio all’intersezione tra le due vie.

Dai controlli venivano trovate nelle tasche dei suoi pantaloni 4 confezioni da 20 sigarette, il tutto ancora perfettamente confezionato e integro. Inoltre in una tasca del giubbotto veniva trovata una tessera abbonamento “TEP” della quale l’uomo non sapeva motivare il possesso.

Il ragazzo è stato arrestato per il reato di furto aggravato in concorso con persone da identificare e su disposizione dell’autorità giudiziaria trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo.