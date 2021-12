Calamità naturali, un manuale per le famiglie

Il “manuale di autoprotezione familiare”, strumento di prevenzione per i cittadini, da oggi è disponibile in più lingue sul portale del Comune di Parma.

Parma, 21 dicembre 2021 – Da oggi il “Manuale di autoprotezione familiare” è disponibile anche in inglese, francese, arabo e cinese (https://www.comune.parma.it/protezionecivile/Informazione-alla-Popolazione.aspx).

Il Manuale è un allegato del “Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Parma” (www.comune.parma.it/protezionecivile) e rappresenta un importante strumento di prevenzione e di autoprotezione a disposizione dei cittadini a fronte di calamità naturali che con sempre maggiore frequenza colpiscono i territori del nostro Paese, perseguendo l’obiettivo della tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente, nonché della responsabilità personale in materia di rischi.

Nel Manuale sono descritti i comportamenti più corretti per sé e per gli altri da tenere prima, durante e dopo i principali eventi critici a cui ci si può trovare di fronte. Conoscere “cosa” bisogna fare, sapere “perché” e “come” comportarsi favorisce infatti la partecipazione responsabile delle persone, in una logica di diritto/dovere per sé e per i propri cari, anche al fine di contribuire a perseguire sicurezza e benessere per tutta la collettività.

Le traduzioni del Manuale sono frutto della stretta collaborazione tra il Settore Protezione Civile ed il Settore Sociale del Comune di Parma – Informastranieri – quale servizio per la gestione di attività finalizzate all’inclusione sociale della popolazione straniera – in affidamento a Mediagroup 98 Soc. Coop. L’apporto dei mediatori linguistico-culturali operanti presso l’ufficio Informastranieri è stato fondamentale sia per assicurare la traduzione del testo già disponibile in italiano, sia per progettare un piano di divulgazione mirato a favorire la massima penetrazione sul territorio locale del Manuale nelle sue varie forme espressive.

È infatti anche attraverso le diverse lingue che si può rendere sempre più facilmente fruibile a chi vive, lavora o studia in città, questo strumento, che aiuta ad affrontare nel modo migliore situazioni di pericolo. Per far fronte ad un evento critico infatti occorre preparazione. Il momento migliore per prepararsi è prima che accada.

Il “Manuale di autoprotezione familiare” nelle diverse lingue è uno tra i mezzi utili per favorire la propria sicurezza che ogni cittadino ha a disposizione gratuitamente sul territorio della Città di Parma. Ed è per questo che, dopo inglese, francese, arabo e cinese, si proseguirà nel percorso intrapreso ed il Manuale verrà tradotto anche in altre lingue.