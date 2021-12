Non poteva stare in Italia, ma ruba un cellulare in via Palermo e ricatta il proprietario

Stanotte all'1.30 circa è giunta una segnalazione in sala operativa della questura di furto di telefono cellulare da zona via Trento.

Sul posto, il personale delle Volanti appurava che l'uomo aveva subito il furto del proprio cellulare da un suo conoscente mentre si trovava nel parcheggio di via Palermo aveva appoggiato il proprio cellulare su un muretto.

Subito dopo si era avvicinato un suo conoscente che dopo averlo salutato gli aveva sottratto il cellulare per darsi alla fuga in direzione via Trento.

Le volanti pertanto si mettevano alla ricerca dell'uomo che veniva rintracciato e identificato per un tunisino di 26 anni.

L'uomo è stato denunciato per furto e tentata estorsione in quanto richiedeva al legittimo proprietario una somma di denaro per la restituzione del cellulare. Il 26 enne è stato inoltre trattenuto per motivi legati alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale in quanto soggetto già tratto in arresto per rientro illegale sul territorio, successivamente richiedente protezione, poi negata.