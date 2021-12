65 assunzioni alla Bormioli Luigi: siglato l'accordo con i sindacati

Siglato tra le organizzazioni sindacali di categoria e la parmigiana Bormioli Luigi - vetreria specializzata nell’offerta di contenitori di alta gamma per la profumeria e per la distilleria e di articoli per la tavola in vetro - un accordo per l’assunzione di 65 lavoratori a tempo indeterminato. Questa intesa - spiegano i sindacati in una nota - è il secondo negli ultimi 24 mesi dopo che, nel 2019, ne venne firmata una per la stabilizzazione di 60 lavoratori. «In questa fase è importante dare evidenza ad accordi di stabilizzazione - osservano Marco Todeschi, Germano Giraud, Sarah Leonelli di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil di Parma -: l’aver contribuito a trasformare tramite accordo sindacale 125 lavoratori a tempo indeterminato negli ultimi 24 mesi togliendo loro e le loro famiglie dalla precarietà è un percorso che va valorizzato e preso a riferimento anche in altre realtà importanti della città».