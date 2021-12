Oltre 16 tonnellate di capsule in alluminio riciclate a Parma

Crescono a Parma l’impegno e i risultati di Nespresso nell’ambito del progetto di economia circolare per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio sul territorio italiano grazie alla collaborazione con il Gruppo Iren e CiAl. Ancora una volta, infatti, risultati in crescita per il programma “Da Chicco a Chicco”, che - nel primo semestre del 2021 - ha permesso di recuperare oltre 16 tonnellate di capsule in alluminio, segnando una crescita di quasi il +39% - equivalente a oltre 4,5 tonnellate di capsule esauste -rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un successo che si somma ai positivi risultati conseguiti in tutta Italia e che hanno permesso di raggiungere, nel primo semestre 2021, 800 tonnellate di capsule in alluminio

recuperate da Nespresso. Si tratta del 29% in più - equivalente a oltre 177 tonnellate di capsule esauste - rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in aumento rispetto al primo semestre 2019, quando le tonnellate di capsule raccolte sono state 715.

Quali sono state le città più “virtuose” nella raccolta delle capsule esauste di Nespresso? Torino si posiziona al terzo posto dopo Milano, dove nei primi sei mesi dell’anno sono state recuperate quasi 118 tonnellate di capsule esauste, +30% rispetto al primo semestre 2020, e Roma: nella capitale sono state oltre 108 le tonnellate di capsule esauste raccolte, +21% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno.

A PARMA , è possibile riconsegnare le capsule esauste presso:

• Centro di raccolta di Largo Simonini

• Centro di raccolta di Via Lazio

• Centro di raccolta di Via Bonomi

• punto vendita Nespresso di Strada della Repubblica

• punto vendita Nespresso di via Belli

Per conoscere tutti i punti di raccolta in Italia visitare il sito:

https://www.nespresso.com/it/it/storeLocator