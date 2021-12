Vaccinazioni no stop anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno: luoghi e orari degli hub e degli ospedali

La campagna vaccinale non si ferma: nessuno stop nei giorni festivi, in Emilia-Romagna le somministrazioni saranno garantite anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le Aziende sanitarie, accogliendo l’invito della Giunta regionale a mantenere il massimo impegno per incrementare il numero delle vaccinazioni, si sono già organizzate per assicurare almeno un punto vaccinale aperto in ciascuna provincia il 25, 26 dicembre e 1^ gennaio.

“É fondamentale continuare a vaccinare senza sosta, a maggior ragione nel pieno di questa ondata pandemica- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Per questo abbiamo chiesto alle nostre Aziende di mantenere il massimo impegno organizzativo e di cogliere ogni occasione utile per incrementare il numero delle vaccinazioni, anche nelle giornate delle Festività ormai imminenti, per tutte le fasce d’età e per tutte le fasi del ciclo, dalla prima alla terza dose”.

“Ringraziamo di cuore le Direzioni aziendali, il personale sanitario, tecnico e amministrativo e anche i volontari per lo straordinario lavoro che stanno mettendo in campo da ormai due anni a questa parte, e a quasi un anno dal ‘Vaccine Day’ del 27 dicembre 2020. Siamo consapevoli- chiude l’assessore- dello sforzo e del sacrificio richiesto, ma è importante incrementare ulteriormente il ritmo delle somministrazioni, con l’auspicio che uno scatto in avanti possa riuscire a mitigare nelle prossime settimane la diffusione del virus e i ricoveri in ospedale”.

Da Piacenza a Rimini, le Ausl hanno previsto l’apertura di Hub e centri vaccinali - in alcuni casi anche con accesso diretto - e con precise fasce orarie per le somministrazioni, che potranno essere consultate nel dettaglio sui siti delle Aziende. Naturalmente nelle altre giornate l’attività è ovunque regolarmente programmata.



Il 25 dicembre si vaccina a Parma all'ospedale Maggiore (8-12) e a Fidenza all'ospedale di Vaio (ore 8,00-12.00); il 26 dicembre a Parma all'Hub via Mantova (7,30-13,30) e all'ospedale Maggiore (8-13); il 31 dicembre a Parma all'Hub via Mantova (7,30-13,30) e all'ospedale Maggiore (8-14), a Fidenza (7,30-13,30) e Langhirano (8-14); il 1^ gennaio a Parma all'ospedale Maggiore (9-12) e all'ospedale di Vaio a Fidenza (ore 15-19).