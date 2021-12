Natale e S. Stefano: il vademecum per sportelli e raccolta dei rifiuti a Parma e provincia

Le festività natalizie sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Parma e Provincia.

Comune di Parma

In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE sia Sabato 25/12/2021 (Natale) che Domenica 26/12/2021 (Santo Stefano), come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti, come segue:

Sabato 25/12/2021: il servizio verrà posticipato a domenica 26 dicembre (Santo Stefano) e verranno raccolti: RESIDUO, CARTA, PLASTICA/BARATTOLAME, VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (ove presente); non sarà raccolto l’ORGANICO;

I calendari distribuiti agli utenti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it

I CENTRI DI RACCOLTA, il Punto Ambiente di strada S.Margherita a Parma ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi, mentre saranno normalmente disponibili le ecostation e le mini ecostation.