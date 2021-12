I regali degli scout del Parma 5 per i bambini dell'ospedale - Foto

Domenica scorsa i bambini e le bambine del branco Fiore Rosso del gruppo scout Parma 5 hanno realizzato a mano dei lavoretti e dei biglietti di auguri per i bambini e le bambine dell'ospedale dei bambini Pietro Barilla.

Nel pomeriggio di lunedì 21 capi e cape, in rappresentanza del branco, hanno consegnato i cesti con i doni ad alcune ragazze di Giocamico.

Questo gesto e il modo in cui il branco ha accolto la proposta ci fanno riflettere su quanto certe fortune vengano date per scontate e sul fatto che non esiste un'età giusta o sbagliata per cominciare a guardarsi intorno e attivarsi per il bene degli altri.

"Speriamo che questa nostra iniziativa - scrivono i capi scout -, nata da un confronto educativo con i genitori dei nostri lupetti, possa aprire la strada a tante altre iniziative di solidarietà che coinvolgano i più piccoli.