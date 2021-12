San Prospero, tamponamento fra tre auto sulla via Emilia - Foto

Vigilia di Natale non proprio tranquilla per qualcuno. Nell'incrocio tra la via Emilia nel tratto di San Prospero e la strada che porta a Monticelli Terme. Verso le 18.30 tre auto che stavano percorrendo tale tratto si sono scontrate. Il tamponamento pare non abbia causato alcun ferito. Uno dei conducenti "non è sceso dall'auto" riporta un testimone.

Gli incidenti in questa zona sono "abituali - fa sapere un residente che abita proprio accanto alla strada in questione - spesso a causa delle elevatissime velocità, di molto sopra il limite e ai sorpassi impossibili"

A. P.