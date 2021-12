Nessuna misura di emergenza fino a lunedì: via libera ai diesel Euro 4

A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, domani, sabato 25 dicembre, non scattano le misure di emergenza, niente stop, quindi, ai diesel Euro 4, fino a lunedì 27 dicembre 2021.

La misura rientra tra quelle previste, a livello regionale, nell'ambito del Pair 2020 - Piano Aria Integrato Regionale.

Il meccanismo prevede, infatti, l’emissione dei bollettini ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, effettuati non più sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, ma con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell’aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti.

Sono confermate le limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello della tangenziale, per veicoli a benzina pre – euro, Euro 1 e Euro 2; cicli e motocicli pre – euro ed Euro 1, oltre che per i veicoli bifuel omologati pre euro ed Euro 1 e per i diesel fino ad Euro 3.