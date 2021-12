La vigilia di Natale in centro: una "tradizione" che resiste, tra sorrisi e... code per il tampone - Le foto

La vigilia di Natale a Parma. Un Natale, ancora, di convivenza con il covid. C'è molta meno gente in giro di un paio di anni fa. Ancora meno di quanta ce n'era qualche anno fa. Una tradizione, quella degli auguri in compagnia, dello champagne (per alcuni) e dei sorrisi o dei regali last minute, che in centro comunque resiste. E' una vigilia, anche, delle code: per ritirare gli anolini ma anche per il tampone in farmacia.