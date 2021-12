Un regalo per Natale? "Mi faccio il vaccino"

Sopra alla divisa o al camice una spilla luccicante, qualche piccolo addobbo natalizio. Così il personale sanitario ha accolto chi, proprio la mattina di Natale, ha deciso di vaccinarsi. Circa quaranta i prenotati a cui vanno aggiunti coloro che si sono presentati per ricevere la terza dose al di fuori dell’elenco previsto. In sala d'attesa o all'interno degli ambulatori, pazienti e personale medico infermieristico oltre ai documenti e ai fogli firmati si scambiano anche gli auguri. «Tra i vaccinati c'è chi dice di essersi voluto fare un regalo per le Feste – racconta Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Nelle persone che sono qui oggi troviamo davvero la voglia e la determinazione per uscire da questa pandemia». La campagna vaccinale, quindi, non si arresta grazie al lavoro e all'impegno di tutto il personale sanitario: «Il punto vaccinale non è un servizio di emergenza- urgenza, quindi un grande grazie va a chi, tra infermieri e medici, ha dato la propria disponibilità ed è venuto qui oggi» ha concluso Fabi. (A.Pin.)