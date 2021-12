I musei tutti visitabili a Santo Stefano. Previste tante aperture straordinarie

Parma offre aperture straordinarie dei suoi "tesori" il giorno di Santo Stefano. La Pilotta con le sue raccolte museali e mostre - è stato inaugurato ieri il progetto Polifonia Intermediale, un’installazione di suoni, parole e immagini al Farnese - sarà visitabile il 26 dicembre dalle 10.30 - 18.30. La Camera di San Paolo con gli affreschi dell’Araldi e del Correggio, sarà aperta il giorno di Santo Stefano dalle 9.30 alle 18.30.



Apertura speciale anche per la Pinacoteca Stuard dalle 10.30 alle 18.30 del 26 dicembre. Nei suoi spazi è possibile ammirare il dipinto di Pablo Picasso «Femme sur un fauteuil» con cui si conclude il progetto espositivo «I Quadri di Pietro. Capolavori dalla Collezione Barilla d’Arte Moderna» (ingresso gratuito). Anche il Castello dei Burattini -Museo Giordano Ferrari terrà aperto il giorno di Santo Stefano dalle 10,30 alle 18,30.



Aperti per Santo Stefano con orario dalle 10 alle 18 i Musei della Casa della Musica: Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini (ingresso gratuito). Il Museo Glauco Lombardi, dove è in corso la mostra «Famiglia Carmignani» (ad ingresso libero) resterà sarà aperto il 26 dicembre dalle 9,30 alle 17.



La mostra «Franco Maria Ricci: I Segni dell'uomo» che rende omaggio alla figura del grande editore e intellettuale, recentemente scomparso, resterà aperta il 26 dicembre dalle 10,30 alle 18,30. Chiusa per Natale la mostra di Banksy. Building castles in the sky a Palazzo Tarasconi che sarà comunque visitabile il 26, dalle 10 alle 19,30, con chiusura della biglietteria un’ora prima. A Palazzo del Governatore la mostra Opera – Il Palcoscenico della Società sarà visibile il 26 dicembre dalle 10 alle 19.

Anche l’Ape Museo dove è incorso la mostra «Amedeo Bocchi: l'arte dell'eleganza. Le donne, lo stile, la moda» resterà aperto il giorno di Santo Stefano con orario festivo dalle 15 alle 19,30. Visibili le collezioni della Fondazione Monteparma con le opere di Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi. Chiuso sia per Natale che per Santo Stefano il Museo d'arte Cinese.

