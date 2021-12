Il Natale dei carabinieri: controlli, due arresti, diverse denunce ma anche un incontro molto speciale

Di fronte a quella lettera si sono emozionati: erano gli auguri per le festività che i militari della Stazione di Roccabianca hanno ricevuto dall’anziana strappata alle fiamme che avevano invaso la sua casa ad ottobre. Per ringraziarla sono andati a trovarla dai parenti dove è ospitata- la sua abitazione è ancora inagibile -, regalandole un panettone ed il calendario dell'Arma.

Ma in questo primo periodo di festa, il Comando Provinciale Carabinieri di Parma ha predisposto anche numerosi servizi straordinari di controllo del territorio anche con il supporto dei militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, tutti mirati a prevenire la commissione dei reati in genere. Servizi ulteriormente intensificati anche a seguito delle ultime disposizioni in materia di COVID-19. Ai posti di blocco in strada sono state identificate oltre 1000 persone, controllati più di 380 autoveicoli.

Nel complesso, sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza.

E si contano due arresti. Quello per evasione e furto riguarda un 42enne ai domiciliari a Fontanellato che, dopo essersi impossessato di un furgone si è allontanato dal paese. E’ stato rintracciato e bloccato a Parma.

Il secondo arrestato è un 29enne di origine nigeriana, che deve scontare la pena di oltre 5 anni e pagare una multa di quasi 9 mila euro in quanto giudicato colpevole di spaccio a Parma nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2019. Denunciate 6 persone per porto di strumenti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio, ubriachezza molesta, lesioni personali ed evasione. Un segnalato per uso di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 50 grammi di stupefacente di diverso genere e due coltelli a serramanico con lama di 10 centimetri.