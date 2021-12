Intensificati i controlli per prevenire i furti. E nel mirino anche la vendita illegale di fuochi d'artificio

“Nel delicato periodo storico che stiamo attraversando occorre garantire un’adeguata presenza delle Forze di Polizia. Il periodo delle festività richiede quest’anno, in relazione anche al perdurare della pandemia da Covid19, il massimo impegno da parte nostra. È per questo motivo che si rende necessario predisporre accurate pianificazioni volte a garantire la generale tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in un quadro di rigoroso rispetto delle misure anti-contagio. In particolare proseguono i controlli della Polizia di Stato finalizzati alla verifica del possesso da parte dei cittadini del green pass e della corretta applicazione della normativa anti covid nell’utilizzo dei mezzi pubblici e per le attività commerciali. Mi piace sottolineare comunque come, durante le verifiche, gli Agenti hanno potuto riscontrare come i cittadini, siano essi avventori, passeggeri, o gestori di attività commerciali abbiano mostrato massima collaborazione all'espletamento dell'attività da parte delle forze dell’ordine”.

Queste le parole del Questore Massimo Macera a proposito della recente ordinanza di intensificazione di prevenzione e controllo del territorio.

Come di consueto in occasione del periodo delle festività verrà dato massimo impulso alle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi dove si registra una maggiore presenza di persone: stazioni ferroviarie, l’aeroporto, fermate dei bus, supermercati e centri commerciali.

Sempre particolare attenzione verrà prestata al contrasto di furti e rapine.

E in vista del capodanno la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha in programma l’effettuazione di tutta una serie di servizi finalizzati al contrasto del commercio ambulante abusivo, della commercializzazione di prodotti contraffatti, nonché della produzione e commercializzazione illegale di artifici pirotecnici. Proprio su quest’ultimo aspetto verranno effettuati dei controlli sulle rivenditori e autorizzate e sui negozi che mettono in commercio giochi pirotecnici di libera vendita.