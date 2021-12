L'ombra di Omicron sul Consiglio comunale: tanti assenti (isolamento fiduciario) alla seduta di oggi

L'emergenza Covid non fa sconti a nessuno. Tanti gli assenti questo pomeriggio durante la seduta del consiglio comunale. Diversi consiglieri comunali sono infatti in isolamento fiduciario, altri invece in ferie. Il numero legale al momento è garantito (sono presenti 21 consiglieri e il numero legale è 17). In apertura dei lavori Alessandro Tassi Carboni, presidente del consiglio comunale, ha invitato i consiglieri presenti al massimo rispetto delle regole anti contagio, per evitare di correre rischi.