Vede sul suo smartphone i ladri che gli svaligiano la casa: avvisa la polizia che li arresta mentre escono

leri mattina alle 6 gli agenti della polizia sono stati chiamati in via Karl Marx per la segnalazione di un furto in atto in un appartamento di un condominio. Il proprietario dell'appartamento, da remoto sul proprio smartphone, grazie al sistema d'allarme collegato con l'appartamento, si era accorto dell'ingresso di due uomini con il volto coperto, che si muovevano tra le stanze. Sempre su indicazione del proprietario i poliziotti hanno ricevuto le descrizioni delle persone all'interno e del loro abbigliamento.



Mentre una volante sostava all'esterno dell'edificio per evitare che i due ladri potessero darsi alla fuga, gli altri due agenti entravano all'interno del condominio. La sala operativa, sempre in contatto telefonico con il proprietario dell'appartamento, riferiva che i due ladri stavano uscendo dall'appartamento, A questo punto, gli agenti hanno bloccato un uomo, di circa cinquant'anni, che stava cercando di scappare.



Nello stesso momento, dall'ingresso di un condominio attiguo, usciva un'altra persona. L'uomo è stato inseguito dagli agenti delle volanti e dopo aver percorso via Dante Gibertini è stato bloccato in via Ferdinando Orlandi. I due uomini sono stati identificati come cittadini georgiani di 52 e 47 anni.



Tenuto conto della flagranza nel reato di furto in abitazione, e avendo trovato addosso ai due tracce che permettevano di ritenere il furto commesso immediatamente prima, le due persone sono state dichiarate in stato di arresto.

La perquisizione ha permesso di trovare sui due uomini tutto il materiale oggetto del furto quantificato in circa 4.000 euro tra gioielli e borse di valore. Ai due ladri sono state inoltre sequestrate numerose chiavi alterate da cilindro europeo, unitamente a pinzette, coltellini e attrezzi per lo scasso.