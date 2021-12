Chi l'aveva "dimenticato" e chi usava quello della moglie: 35 multe legate al Green Pass

Su 1686 persone per la verifica del green pass, 35 erano "fuorilegge" e sono stati multati.

E' il bilancio dei controlli effettuati dai polizioitti della Questura in settimana, con l’entrata in vigore delle nuove regole per contrastare la diffusione della pandemia da Covid19 numerosi. L'obiettivo dichiarato è cercare di evitare chiusure e limitare il più possibile i contagi nei locali, nei mezzi pubblici e in tutti quei luoghi dove il rischio contagio è maggiore.

Con l'obbligatorietà della carta verde per viaggiare sui mezzi pubblici, sono stati intensificati i controlli alla Stazione Fs e all’aeroporto Verdi e pianificati controlli congiunti con personale della Tep.

Sui mezzi del trasporto pubblico, i controlli sono a campione, e se si è sprovvisti del certificato scatta la multa. Con l’utilizzo dell’app gli agenti possono selezionare la modalità di verifica del codice QR: 'rafforzata' per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità 'base' invece consente di utilizzare l’app come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Massima è stata la collaborazione da parte dei cittadini, così come tutta l’attività della Polizia di Stato è stata impronta sul buon senso: nessuna multa, ad esempio, quando un anziano è stato trovato sprovvisto del green pass digitale ma era comunque in possesso della certificazione dell’avvenuta doppia vaccinazione e successiva terza dose.

Nel periodo che va dal 20 al 26 dicembre sono state controllate 1686 persone e sono state elevate 35 contravvenzioni. Le motivazioni fornite dai trasgressori sono spesso le più disparate e curiose. Accanto al tradizionale: “ho dimenticato a casa il green pass”, si è verificato il caso di un uomo che ha utilizzato il green pass della moglie e quindi l’incongruenza nel nome femminile è saltata immediatamente all’occhio dei verificatori.

Durante un servizio sul bus 6 in transito su viale Mariotti sono stati controllati due uomini sprovvisti di mascherina. Dopo essere stati invitati a scendere dal mezzo e a indossare i dispositivi di protezione i due sono stati multati.

Oltre ai mezzi pubblici sono stati effettuati numerosi controlli alle attività commerciali per un totale di 41 locali controllati. I controlli hanno avuto ad oggetto oltre che bar e ristoranti anche gli autogrill presenti lungo il tratto autostradale.

Una sanzione è stata elevata alla titolare di un Bar del quartiere San Leonardo: all’interno del locale era presente un avventore sprovvisto di greenpass che non era stato controllato all’ingresso dalla proprietaria. Inoltre sempre durante il controllo è emerso che l’uomo, extracomunitario di 49 anni risultava irregolare sul territorio dello stato e pertanto è stato condotto in Questura per meglio verificare la sua posizione. All’esito dei controlli lo stesso è stato espulso con provvedimento del Questore.