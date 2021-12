Cornocchio, una casa di riposo da 120 posti. E per il Modulo Eco una nuova vita?

C'è anche una casa di riposo (Rsa) privata da 120 posti, tra le progettazioni previste all'interno del nuovo insediamento urbanistico previsto al Cornocchio, fra il quartiere San Domenico e via Reggio.

La delibera che aggiorna e completa il progetto (dopo un primo passaggio in aula avvenuto quattro anni fa), è stata approvata ieri in consiglio comunale con 15 voti a favore, sette contrari e un'astensione. Tra le principali novità del progetto, la riduzione della superficie edificatoria che passa da 15mila metri quadrati a novemila.

E' stata stralciata la previsione di edificare villette, mentre è confermata la realizzazione di uno spazio commerciale di 1.200 metri quadrati (nelle previsioni iniziali era di 1.500 mq), spazi da destinare a uffici e un residence. Secondo l'assessore Michele Alinovi il nuovo insediamento urbanistico «ha un merito evidente, quello ricucire il quartiere San Domenico, attualmente isolato, con il resto della città grazie a una nuova rete di collegamenti viabilistici e ciclopedonali e offrendo una serie di servizi a questa area urbana».

L.M.

Modulo Eco «Dare subito nuova vita a quello spazio»

Sono stati davvero numerosi gli interventi di censura da parte dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, in merito all'atto vandalico (incendio doloso) contro il modulo eco alla Crocetta. Il vicesindaco Marco Bosi ha spiegato che, a causa delle lungaggini della burocrazia, l'iter della donazione del modulo dall'associazione Manifattura Urbana al Comune è in corso ormai da mesi. «Ora l'auspicio - ha dichiarato - è che si riparta velocemente per dare nuova vita a quel luogo».

Canile «E' necessario un sistema di telecamere»

Stefano Fornari, consigliere di Effetto Parma, è intervenuto sul rapimento del cane custodito in canile tra Natale e Santo Stefano (raccontato dalla «Gazzetta»), sottolineando la necessità di rendere più sicuro il canile comunale. «Il canile - ha affermato - non è monitorato, non può contare su guardiani notturni e telecamere; è quindi in balia di vandali e di malintenzionati. Sarebbe quindi importante installare un sistema di videosorveglianza».

Partecipazione: Approvate le modifiche al regolamento

Sono state approvate con 15 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto le modifiche al regolamento sugli Organismi di partecipazione. Tra le novità presentate dall'assessore Nicoletta Paci, l'ingresso nella Consulta dei popoli delle associazioni studentesche e la possibilità di far partecipare ai lavori dei Ccv (Consigli dei cittadini volontari) anche membri non eletti.

Intolleranza: La commissione proseguirà il proprio lavoro

La commissione temporanea contro l'odio razziale - attiva da ormai nove mesi - proseguirà i propri lavori almeno fino alla fine del mandato di questa Amministrazione comunale. E' quanto stabilito ieri pomeriggio dal consiglio comunale. La decisione ha ricevuto 23 voti a favore e una astensione.