Fine della paura: la 12enne scomparsa è stata ritrovata

È stata trovata nei pressi della sua abitazione, in via Spadolini (zona via Budellungo), la dodicenne scomparsa da casa il 27 dicembre.

La polizia di Stato l’ha localizzata oggi intorno a mezzogiorno. La ragazzina è stata subito accompagnata all’ospedale a fini precauzionali.

L’Ufficio minori della Divisione anticrimine della Questura aveva fatto scattare subito le ricerche e le indagini proseguono.