Rigenerazione urbana, approvati tutti i progetti presentati: 20 milioni per Parma, 5 per Fidenza e 4 per Salso

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha approvato lo stanziamento di fondi per progetti di rigenerazione urbana che riguardano i Comuni sopra ai 15.000 abitanti. Per quanto riguarda il Parmense, sono stati finanziato tutti gli interventi presentati.

Circa 20 milioni per Parma, 5 milioni per Fidenza e 4 milioni per Salsomaggiore.