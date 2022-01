L'insulso Capodanno di chi incendia i cassonetti: 6 nella notte tra città e provincia

Sono purtoppo un classico. A Capodanno, a Pasqua, nelle feste comandate: i nostri archivi sono lì a raccontarlo.

E anche la scorsa notte c'è chi ha festeggiato l'arrivo del 2022 con un sorriso, un brindisi e con buoni propositi e chi ne ha approfittato per danneggiare qualcosa che appartiene alla comunità: i cassonetti.

Ben sei quelli incendiati nel giro di poche ore tra Parma e provincia e che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per colpa di un insulso, sciocco e vandalico modo di "celebrare". A Parma il 115 è intervenuto in piazza Duomo e in via Silvio Pellico, a Langhirano in via XX Settembre, a Salsomaggiore in via Petrarca, a Sala Baganza in via San Vitale e a Torrile in via I Maggio.

Foto d'archivio