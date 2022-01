Norme anti-Covid. controllati 27 locali. Solo uno multato: il titolare non chiedeva il Green pass ai clienti

Le forze dell'ordine sono state impegnate ieri sera a controllare 27 locali per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.

L'unico a farsi trovare "fuorilegge" è stato il titolare di un locale di via Mazzini, multato perchè non controllava il green pass ai clienti. Fortunatamente nessun ferito al pronto soccorso per i petardi o per incidenti. Non sono state segnalati particolari assembramenti o problematiche di ordine pubblico.