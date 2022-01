Polstrada, in un anno 2000 interventi di soccorso e 154 patenti ritirate. In rialzo gli incidenti

La parziale fine delle restrizioni legate all’emergenza Covid, che ha influito nel 2021 sulla mobilità di tutta la nazione, ha determinato un’ulteriore modifica dei servizi operativi svolti dalla Polizia Stradale di Parma.

Sono state oltre 4700 le pattuglie di vigilanza stradale su un territorio di competenza particolarmente vasto: dall’Autostrada del Sole all’Autocisa, dalla SS 9 alla SS 62 fino alla Tangenziale di Parma, solo per citare le arterie a più alta densità di traffico vigilate giornalmente dal personale della Sezione di Parma, della Sottosezione Autostradale di Berceto e dei Distaccamenti di Fidenza e Fornovo di Taro.

I controlli hanno riguardato oltre 24000 persone mentre le pattuglie hanno effettuato più di 2000 interventi per i soccorsi agli utenti in difficoltà: in alcuni periodi in cui vi era il divieto di circolazione, tante persone hanno dovuto lo stesso mettersi in viaggio per motivi sanitari gravi e urgenti, per l’estremo saluto ad un parente portato via dal Covid-19 o perché hanno perso il lavoro e non possono più permettersi di vivere in un’altra città.

In tantissime di queste circostanze, hanno trovato dalla loro parte proprio l’umanità degli Agenti della Polizia Stradale che li hanno aiutati risolvendo le difficoltà riscontrate sulla strada per consentire la prosecuzione del loro sofferto viaggio.

Importanti sono i numeri dell'attività di prevenzione sulle strade messa in atto nel 2021 dalla Polizia Stradale di Parma: più di 10000 violazioni alle norme sulla circolazione stradale contestate che hanno determinato il ritiro di 154 patenti di guida, di 224 carte di circolazione e il sequestro di oltre 100 veicoli.

Sono stati rilevati 538 incidenti stradali di cui 312 sulle autostrade, registrando un aumento di 40 incidenti rispetto all'anno precedente: gli incidenti stradali con esito mortale sono aumentati del 100% rispetto al 2020 che, tuttavia, non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale per i divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia . Infatti, rispetto al dato del 2019, l’andamento del fenomeno infortunistico risulta comunque in diminuzione: 16 incidenti mortali rilevati nel 2019, di cui 2 sulle autostrade, 5 incidenti mortali rilevati nel 2020, di cui nessuno sulle autostrade e 10 incidenti mortali rilevati nel 2021, di cui 4 sulle autostrade.

Nonostante la ridotta circolazione, importante è stato l’impegno della Polizia Stradale per il contrasto alla guida sotto effetto di alcol e sotto l'influenza di stupefacenti: sono stati 2351 i conducenti sottoposti a controlli dei quali 52 sanzionati per guida sotto l'influenza dell'alcool e 5 per guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope.

Considerevole e di alto profilo professionale è stata l’attività specialistica nelle operazioni di controllo di 24 esercizi pubblici che hanno stretta correlazione con la circolazione stradale (rivenditori, autodemolitori, carrozzerie, agenzie di pratiche auto, ecc.): durante i controlli sono state individuate 4 autorivendite abusive. Dai successivi approfondimenti sono state accertate 242 intestazione fittizie e venivano denunciate 4 persone con il conseguente provvedimento di chiusura dell’attività abusiva.

Particolarmente efficace è stata l’attività di polizia giudiziaria: in una minuziosa indagine accuratamente coordinata dalla Procura di Torino è stato ricostruito dettagliatamente un vasto giro di false certificazioni che ha portato al sequestro di quasi 100 documenti di circolazione e alla denuncia di ben 129 persone per un totale di 516 reati contestati che vanno dalla corruzione alla frode informatica, al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale alla falsa denuncia. Oltre 60 persone sono state denunciate per altri reati.

Sono proseguiti i servizi presso la locale Motorizzazione civile durante le sessioni delle prove d'esame per il conseguimento della patente di guida (sospese per un lungo lasso di tempo a causa della pandemia), dove sono stati interrotti numerosi tentativi messi in atto nella maggior parte dei casi da persone straniere, che mediante il collegamento con sofisticati dispositivi auricolari e visivi, consentono ad un suggeritore collegato da remoto di visionare il quiz e suggerire in tempo reale la risposta corretta all’esaminato.

Sono proseguiti durante tutto l’anno, i servizi straordinari nella scorta ai vaccini e il grandissimo impegno in tutte le intemperie che hanno colpito la provincia: in particolare si ricorda la grandinata del 26 luglio 2021 che ha danneggiato oltre 350 veicoli in circolazione sulla carreggiata nord dell’autostrada A1 nel tratto da Fidenza a Fiorenzuola.