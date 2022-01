Via Emilio Lepido: schianto all'incrocio, paura per una famiglia con due bambini

Schianto tra due auto intorno alle 14 in via Emilio Lepido all'altezza dell'incrocio con via Lucrezio Caro. Per cause al vaglio della polizia Municipale, una Opel su cui viaggiava una famiglia con due bambini si è scontrata con una Polo guidata da una ragazza.

Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti: tanta paura e danni consistenti alle vetture.