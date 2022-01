Si ribalta con l'auto a Marzolara: un giovane è al Maggiore

Spaventoso incidente oggi pomeriggio verso le 17 a Marzolara dove un'auto condotta da un giovane ha centrato un muretto e si è poi catapultata dall’altro lato della strada fermandosi contro il guardrail. Unico coinvolto l’autista: per fortuna nessun mezzo è transitato in quel momento. Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’Assistenza pubblica di Calestano coadiuvata da una coppia di militi volontari di Parma che sono passati dal luogo dell'incidente subito dopo. Il giovane è stato trasportato al Maggiore. I Carabinieri di Calestano e vigili del fuoco di Parma hanno poi operato per mettere in sicurezza il mezzo e garantire il ripristino della viabilità