Alla vista dei carabinieri, scappa e getta un panetto di hashish oltre un cancello: arrestato

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno effettuato un controllo in via IV Novembre, nelle adiacenze della rampa che scende nel greto del torrente Parma. Non a caso: il luogo è frequentato spesso dagli spacciatori.

E lì hanno trovato due uomini di origini africane, uno del Marocco l’altro del Gambia, che alla vista della pattuglia hanno provato a cambiare strada e dileguarsi, con il primo dei due che si è disfatto di un plico lanciandolo al di là di un cancello.

I militari sono riusciti a bloccare ed identificare i due e a recuperare il pacchetto: un panetto di hashish avvolto nel cellophane trasparente e del peso complessivo di 100. Il marocchino di 43 anni, gravato da precedenti e colto in flagranza, è stato arrestato per spaccio e trattenuto a disposizione nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Parma.

Il cittadino del Gambia, invece, gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, ha cercato di nascondere un piccolo involucro di cellophane contenente una modica quantità di hashish ed è stato segnalato come assuntore.