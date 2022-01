Loro sono in camera a riposare e i ladri fanno un cospicuo bottino di soldi e gioielli

I padroni di casa, una coppia di anziani, erano andatai a riposare in camera. E vista l'ora - le 18.30 - e il periodo, quando hanno udito uno strano e forte rumore hanno pensato ai petardi fatti esplodere da qualche ragazzino in strada.

Solo qualche minuto dopo hanno pensato di fare un controllo in tutte le stanze dell'appartamento. E a quel punto lo choc: a entrati nel bagno, hanno visto che la finestra, lasciata chiusa, era aperta e qualcuno aveva danneggiato sia la finestra che la tapparella. E che una delle stanza era a soqquadro: chi era entrato avevano rovistato in tutti i cassetti.

A questo punto hanno avvertito il 113 e al momento del sopralluogo della Polizia i due anziani hanno ricostruito che mancavano decine di migliaia di euro in banconote e gioielli e orologi di valore.

Immediate sono scattate le ricerche dei responsabile. Gli uomini della Questura stanno seguendo diverse piste ed è in corso la visione delle telecamere nella zona per trovare ogni traccia utile per arrivare ai responsabili.

La Polizia di Stato raccomanda ancora una volta la massima attenzione nell’adottare ogni misura di cautela per la prevenzione dei furti come non lasciare soldi contanti o monili in casa o comunque di conservarle in cassaforte, di chiudere bene le finestre e le inferriate e di segnalare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni situazione che possa destare sospetto.