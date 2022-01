Rissa con coltelli in piazza Ghiaia: cinque giovani bloccati e denunciati

Tutto è cominciato in Ghiaia qualche giorno fa, quando un gruppetto di giovani, armati di coltello, si è affrontato. Subito è stato dato l’allarme e i ragazzi coinvolti sono fuggiti creando scompiglio fra la gente e minacciando alcuni passanti.

Gli agenti della Poloizia locale li hanno seguiti tra negozi e borghi. Altri agenti in borghese sono stati allertati in viale Mariotti e l’accerchiamento si è concluso con il fermo di cinque di loro. Sono stati identificati e sottoposti a perquisizione nei locali del Comando Provinciale dei Carabinieri di via della Fonderie. Tutti sono risultati con precedenti a carico.

L’operazione si è concretizzata nell’ambito di un servizio interforze, con agenti in divisa e in borghese, organizzato dalla Questura di Parma per il monitoraggio delle aggregazioni giovanili. Particolare attenzione, infatti, è stata riservata ai gruppi di ragazzi, che hanno recentemente creato tensioni e preoccupazioni, in particolare nella zona di piazza Ghiaia, di Via Garibaldi e zone limitrofe.

L’operazione è stata preceduta da un’importante attività investigativa del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Parma, che ha raccolto prove determinanti grazie alla collaborazione dei cittadini, dei commercianti ed all’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

Michele Cassano, comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, ha dichiarato: “Siamo sulle tracce di queste bande da qualche tempo, monitorandoli con ore di osservazione e pedinamenti. E siamo sulle tracce anche di quei delinquenti che nella notte di Capodanno hanno danneggiato alcuni beni pubblici”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, che ha commentato: “Continueremo nell’azione di contrasto di questi fenomeni. Il merito delle nostre azionio deve essere condiviso con la popolazione resiliente a questi fenomeni di degrado urbano, con il Prefetto, che ha prontamente portato sul tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la questione legata alle aggregazioni giovanili, coinvolgendo anche i soggetti della società civile attrezzati per prevenire le devianze giovanili, e con le forze di Polizia, impegnate giornalmente nel controllo del territorio. Solo con un intervento corale si potranno contrastare questi fenomeni”.

Foto d'archivio