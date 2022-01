"Stavo andando a vaccinarmi ma ho sbagliato strada": 400 euro di multa a un 28enne al capolinea di via Chiavari

Polizia di Stato e personale della Tep insieme a bordo dei mezzi pubblici per i controlli a campione sul possesso di Green pass attraverso lo smartphone e l’applicazione verifica C19.

Con l’utilizzo della app gli agenti possono selezionare la modalità di verifica del codice QR: "rafforzata" per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione oppure "base" per utilizzare l’app come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati in tutto 51 controlli. Due le multe per mancanza di certificato verde. In un caso, un parmigiano di 28 anni è stato controllato al capolinea di via Chiavari del bus 5. Per lui è scattata la multa di 400 euro e a nulla è servito quanto dichiarato: "Ero diretto in via Mantova per fare il vaccino ma ho sbagliato strada".

I controlli continueranno ogni giorno durante l’intera settimana.