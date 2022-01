Emilia Romagna: l'accordo con le farmacie di fine quarantena ancora non c'è

«L'accordo con le associazioni di rappresentanza delle farmacie per consentire anche a loro di effettuare e riconoscere il test antigenico come valido per la chiusura delle quarantene non è ancora stato raggiunto». Lo precisa la Regione Emilia-Romagna, spiegando che «si sta infatti lavorando per arrivare all’intesa e creare così le condizioni più efficaci per avviare il servizio nei tempi più ravvicinati possibile».