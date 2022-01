Partire è un po’ … arrivare: «lapsus» alla stazione - Foto

Curioso disguido sul marciapiede dei binari 2 e 3 alla stazione di Parma. In una «vetrinetta» (chiamiamola così) che contiene da una parte il manifesto delle partenze dei treni e, dietro, quello degli arrivi sono stati invertiti i grandi fogli degli orari. E così gli arrivi si vedono sotto la scritta «Partenze» e le partenze sotto «Arrivi».

La segnalazione arriva da un Gazzareporter. «Se si cerca un regionale per Milano – spiega il lettore - si legge che arriva nel capoluogo lombardo… un’ora e mezza prima della partenza da Parma. E per Bologna… un’ora prima. Dopo un attimo di smarrimento, è facile capire che si stanno guardando gli arrivi e non le partenze.»