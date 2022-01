Petardi (molti non eslposi) sul tavolo in legno del parco giochi

Sono tantissimi sparsi sui tavoli di legno del parco giochi di via De Chirico - pericolosamente - a portata di chiunque. Almeno una trentina i petardi (alcuni sembrano inesplosi), residuo, probabilmente, del Capodanno e dei giorni di festa. I tavoli e le sedute dove sono appoggiati i petardi (accanto ai campi da pallacanestro) sono molto utilizzati da bambini e genitori per disegnare, fare compiti all'aria aperta, appoggiarsi per fare merenda. A completare il quadro di incuria e sporcizia, alcune confezioni, lattine, scatole per il cibo d'asporto. Non mancano le parole di malcontento delle diverse famiglie che quotidianamente frequentano il parco: " Volevamo fare merenda sui tavoli, ma non è stato possibile - dice una mamma - oltre allo sporco che è sicuramente poco piacevole, è anche pericoloso". "Non ci siamo fidati a pulire noi i tavoli - fanno sapere altri genitori - diversi di questi sembrano inesplosi".