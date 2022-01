Ritorno in classe stamattina, assenze al 50%

Ritorno in classe questa mattina per gli studenti a Parma e provincia. Nonostante la protesta dei dirigenti scolastici che chiedevano due settimane di lezioni a distanza, le aule sono tornare a riempirsi anche se, per la verità, moltissime famiglie hanno deciso di rimandare il ritorno in classe dei propri figli a lunedì prossimo. In diverse sezioni, in particolare nelle elementari, assenze oltre il cinquanta per cento.

Per ora invece non si registrano criticità sul fronte delle presenze di insegnanti e personale Ata.

Anche in questo caso sono diverse defezioni ma questo non avrebbe costretto, almeno stando alle prime informazioni, a riduzioni di orario.