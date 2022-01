Farmacia dell’ospedale, come semplificare le cose

Gentile diretttore,

vorrei sottoporre a chi di competenza un quesito.

Ora la premessa.

Attualmente se un medico generico prescrive una medicina fornita dalla farmacia dell’ospedale occorre andare a prendere la ricetta cartacea nell'ambulatorio del medico e recarsi all’ospedale per ottenere il farmaco dal personale della farmacia presso cui era stato depositato in precedenza il relativo piano terapeutico.

Quest'ultimo anch’esso portato a mano dal paziente dai vari reparti ospedalieri. E’ evidente che ciò comporta un investimento di tempo che può essere molto significativo per il paziente: prendere appuntamento dalla segretaria del medico, trovare parcheggio, ecc. ecc. Ahimè in tempo di covid le perdite di tempo sono più elevate, e soprattutto i rischi sono maggiori.

Ora il quesito. Con la tecnologia che esiste oggi è mai possibile che non si possa fare in modo che vi sia un invio diretto, via Internet, della ricetta dall’ambulatorio del medico e prima ancora del piano terapeutico dal reparto ospedaliero?

Stiamo parlando di farmaci legati a un piano terapeutico non scaturenti dalla visita professionale del medico al paziente, quindi di farmaci prescrivibili dopo una telefonata alla segretaria del medico. Il passaggio dall’ambulatorio alla farmacia dell’ospedale non dovrebbe avvenire tramite scannerizzazione delle ricette ma in automatico subito dopo la prescrizione. Vi sarebbe anche un apprezzabile risparmio di carta.

Enzo Iannaccone