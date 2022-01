Un fine settimana con gelate, nebbia e la spoleverata di neve fino in città. Da martedì il sole

È arrivato il freddo e le temperature vanno sottozero. Dopo la settimana in cui ha dominato in tutto il Nord Italia l'inversione termica, ora l'aria gelida avvolge sia la pianura che la montagna.

Ieri a Parma centro la minima è stata di meno 0,7 e la massima di 5,6, mentre a Parma Est la minima è stata di meno 3,2 e la massima di 6,1. Addirittura al Lago Santo si sono sfiorati i meno 8 gradi e a Lagdei i meno 6,3. Sempre secondo meteoparma.com il freddo pungente continuerà anche nei prossimi giorni. Per oggi si prevede un cielo molto nuvoloso con deboli nevicate in Appennino. Per alcuni esperti, la neve potrebbe arrivare anche a quote basse, ma certamente i fiocchi si mescoleranno con la pioggia. Le temperature previste per oggi: meno 2 di minima e 4 di massima. Domani invece il tempo sarà variabile ma la minima continuerà a rimanere sotto zero, meno 2, mentre la massima più 5. E anche se da martedì il sole dominerà per tutta la settimana sulla nostra provincia, le gelate continueranno a caratterizzare le prime ore delle mattinate e le temperature minime potrebbero calare ulteriormente.

r.c.