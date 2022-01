I consigli della polizia

Ecco alcuni consigli per migliorare la sicurezza in casa e fuori:

Truffe:

· Nessuno regala soldi o occasioni facili di guadagno quindi diffidate sempre di chi ve le propone.

· Non bisogna far entrare sconosciuti in casa e comunque non lasciarli mai soli. Spesso mentre il primo complice distrae la vittima con qualche scusa un secondo la deruba.

· Per nessun motivo mostrare soldi o oro ad estranei, alla domanda se si possiede o si custodisce del denaro o valori in casa la risposta deve essere sempre negativa.

· Attenzione alla richiesta di somme di denaro urgenti da parte di persone che si fingono amici di parenti, figli, nipoti o amici, i truffatori spesso si informano sulla vita privata per raggirarle;

· Ricordare che nessun ente effettua controlli di banconote a domicilio.

· Si raccomanda infine di non dare confidenza a sconosciuti e di avvertire subito le forze dell’Ordine qualora vi sia insistenza nel cercare di entrare nelle rispettive abitazioni.

Furti in appartamento:

· Munite le finestre di inferriate se abitate al piano terra, di portoni d’ingresso solidi e resistenti;

· Non lasciate mai le chiavi sulla porta;

· Non lasciate mai aperte porte e finestre anche se siete nelle vicinanze;

· Prima di uscire verificate che le porte e finestre siano chiuse;

· Non lasciare le chiavi delle auto in posti facilmente accessibili o ben visibili dall’esterno;

· Non tenete mai in casa somme consistenti di denaro;

· Non fate entrare mai estranei in casa. Ricordate che operati tecnici o rivenditori devono sempre esibire un tesserino e comunque occorre verificare sempre l’appartenenza alla ditta o all’ente.

Attenti fuori casa perché si è più esposti:

· Non andare in giro da soli con abiti, gioielli o orologi vistosi; tenete il portafoglio addosso e non nella borsa.

· Quando camminate per strada tenete la borsa dal lato opposto alla strada, in bicicletta non tenete la borsa nel portapacchi o in auto sui sedili posteriori.

· Quando effettuate prelievi al bancomat verificate che nessuno si trovi nelle vicinanze e non tenete mai carte di credito e pin insieme.

· Se vi sentite in pericolo entrate in un locale pubblico e chiamate le Forze di Polizia.

· Ricordate di chiudere l’auto e di non lasciare a vista borse o cellulari.