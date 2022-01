Piazza Garibaldi, in vista l'apertura di nuove attività

Nel giro di qualche mese Piazza Garibaldi avrà una nuova vita dal punto di vista commerciale. E praticamente tutte le vetrine oggi spente dovrebbero tornare a rivivere con attività in grado di rivitalizzare quello che storicamente è il "cuore" della vita cittadina. E non si tratta soltanto di voci, perché alcune conferme ci sono già e da definire ci sono soltanto i tempi della risistemazione dei locali.

Casa: «Vitalità in centro»

L'assessore al Commercio Cristiano Casa sottolinea che «sì, possiamo dire che ci sono segnali di un ritorno di attrattività della Piazza e anche di alcune parti del centro storico. E quello che conta con imprenditori locali o attività comunque di un certo prestigio. Come Comune abbiamo cercato di stimolare il più possibile questa tendenza, rallentata dal Covid, ma ora si stanno vedendo i primi frutti».

Ex Orientale, nuova vita

Dove fino a una decina d'anni fa c'era la sede dello storico bar Orientale, torneranno ad esserci le luci e la vitalità di un locale pubblico. A confermarlo è Giordano Ollari, che nel giugno scorso, assieme al socio Luca Giampellegrini, ha aperto in Piazza il caffé-ristorante O' Bistrot: «Abbiamo raggiunto un accordo con i proprietari dei locali e apriremo un altro locale, con caratteristiche diverse da quelle dell'O' Bistrot, ma che avrà un plateatico esterno uguale a quello dell'ex Orientale». Ollari sottolinea poi che «siamo entusiasti del riscontro che abbiamo avuto da giugno fino a inizio dicembre per O' Bistrot a dimostrazione che la Piazza attrae ancora. Contiamo di riuscire ad aprire il nuovo locale nel giro di qualche mese».

In vista altre riaperture

Entro marzo dovrebbe aprire anche il ristorante "Bread", un "marchio" già conosciuto in città e gestito da parmigiani, a fianco dell'O' Bistrot dove c'erano un tempo i bar Abc e Parmigianino. Novità in vista anche nelle due vetrine a fianco del negozio Tim. In quel punto dovrebbe infatti aprire una gastronomia-salumeria con spazio degustazione all'esterno anche questa di matrice parmigiana. Infine, sono a buon punto, come conferma informalmente la proprietà, anche le trattative per la riapertura delle vetrine del negozio "ex Nespresso" all'angolo fra la Piazza e via Cavour con un'attività commerciale di qualità.

Confesercenti soddisfatta

Il direttore di Confesercenti Antonio Vinci e l'assessore al Commercio Cristiano Casa non nascondono la soddisfazione per questa inversione di tendenza nel centro della città. «Ci tengo a sottolineare - afferma Vinci - che tutte le nuove attività che apriranno nei prossimi mesi sono a matrice parmigiana e si tratta di nostri associati. La pandemia ha rallentato ma non fermato quello che si prospetta come un ritorno alla vitalità commerciale del cuore della città».