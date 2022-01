Sotto l'effetto di alcol e droga rifiuta di mostrare il Green pass al barista e diventa aggressivo: denunciato

Non voleva sottoporsi al controllo del Green pass e la tensione nel bar di via Zarotto è salita al punto che il titolare - non riuscendo a calmare il 30enne di origine straniera - ha chiesto l'intervento della Polizia Locale.

E' successo sabato sera ed il giovane protagonista in questione è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta e per la violazione della normativa in materia di immigrazione. Anche gli agenti, infatti, hanno provato a calmarlo, ma il 30enne era fortemente alterato dopo il consumo alcol e sostanze stupefacenti. E' stato segnalato per un atteggiamento oppositivo e aggressivo nei confronti del barista e dei clienti e si è opposto alla richiesta di fornire i documenti.

A quel punto gli agenti lo hanno trattenuto e lo hanno accompagnato al Comando di via del Taglio. Una volta identificato, sono risultati a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e con permesso di soggiorno scaduto. L’uomo inoltre è risultato in possesso di una modica quantità di droga ad uso personale.