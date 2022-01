Botteghino, auto in un fossato: grave il conducente ma non in pericolo di vita. Lunghe code su via Traversetolo

Disagi al traffico questo pomeriggio lungo strada Traversetolo per un incidente stradale all'altezza del Botteghino. Attorno alle 16 una vettura, per causa ora al vaglio delle forze dell'ordine, è finita fuori strada finendo in un fossato. L'occupante del mezzo, soccorso dal 118, è stato trasportato al Maggiore con ferite serie ma non è in pericolo di vita. Resta comunque in osservazione al pronto soccorso.

Lungo strada Traversetolo, per consentire la messa in sicurezza del veicolo incidentato e i rilievi di legge, si sono formate lunghe code da e verso Parma.