Duri commenti del centrodestra al discorso di Pizzarotti

Duri i commenti del centrodestra al discorso del sindaco Federico Pizzarotti:

“Più che un discorso di fine mandato, una scenetta melodrammatica, con tanto di patetiche lacrimucce, messa in atto nemmeno recitando, ma leggendo un copione intriso di speculazioni superficiali e vuoto di significati politici”. Questo il commento del Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo al discorso di Sant’Ilario del sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

“Meno male che è l’ultimo intervento di Pizzarotti per la festa del patrono e che Parma, che non è mai caduta tanto in basso come con la sua amministrazione dai tempi della guerra, tra qualche mese non lo avrà più come primo cittadino – ha proseguito il Consigliere regionale leghista – Ovviamente non ha citato neanche un progetto realizzato perché in dieci anni non ha realizzato nulla di significativo. Ma nemmeno ha indicato quelli da realizzare dimostrando, ancora una volta, la sua totale incapacità di avere un’idea concreta per lo sviluppo della città. Solo ideologia, ma non quella alta da filosofo che promuove idee per il bene di tutti, ma da opinionista che insegue le mode social e il consenso, per interesse personale. Chissà se il suo prossimo futuro non sarà quello di assiduo frequentatore dei talk show. E inoltre nemmeno un cenno di autocritica che dovrebbe essere invece naturale per uno come lui che su parecchie cose ha cambiato diametralmente posizione, a cominciare dall’inceneritore. Tanto il suo ritornello è sempre lo stesso: è sempre colpa degli altri, salva, ovviamente, la Regione Emilia-Romagna del suo primo sostenitore Bonaccini. Se ne facciano una ragione quelli del PD che gli hanno fatto opposizione per dieci anni e ora se lo trovano alleato”.

"Oggi è Sant'Ilario, patrono di Parma - commenta Francesca Gambarini, portavoce regionale di Coraggio Italia - . Una giornata di festa ma anche di riflessione sulla nostra città. Oggi Pizzarotti ha tenuto il suo ultimo discorso, dato che fra pochi mesi non sarà più lui il sindaco di Parma. E meno male! Perchè Parma ha bisogno di cambiare passo. Anche nel discorso di oggi Pizzarotti non fa un minimo di autocritica e propone un elenco di successi che avrebbe raggiunto. Ci saremmo aspettati un discorso più profondo, che mettesse in luce anche le criticità. Invece no. Fino all'ultimo si continua a dire che tutto va bene. Detto questo cogliamo l'occasione per complimentarci i vincitori del premio Sant'Ilario che rappresentano eccellenze nei loro settori. A loro i nostri complimenti. E da domani al lavoro per iniziare a costruire la Parma del futuro".