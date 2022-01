Famija Pramzana, Scarpetta Dòra alla Rizzoli Emanuelli - Video

La Scarpetta Dòra 2022, l'onorificenza che la commissione della Famija Pramzana conferisce ogni anno nel giorno di Sant'Ilario, è stata assegnata all'azienda parmigiana Rizzoli-Emanuelli, nella sala Barilla, nella sede dell'associazione. A ritirare il premio, Anna Rizzoli, figlia dell'attuale direttore generale Massimo, assente perché in viaggio di lavoro in Spagna, e nipote del presidente Antonio, scomparso l'estate scorsa. La 24enne, che ha ricevuto il riconoscimento da Claudio Cavazzini, presidente della Famija Pramzana, da tre mesi lavora nel reparto di Comunicazione e marketing dell'azienda, fondata in città alla fine del 1800. (G.P.)