Ladri-vandali in azione in via Collegio dei Nobili: auto dannegiata, attrezzi di lavoro gettati sul marciapiede

Un buongiorno fatto di amarezza e rabbia. In via Collegio dei Nobili, nella notte, i due vetri posteriori di un'auto sono stati rotti per poter accedere all'interno. Il ladro-vandalo, infatti, ha rovistato al'interno, gettato sul marciapiede in modo violento alcuni oggetti, trattandosi della vettura di un medico, come fonendoscopio, sauturimetro, spirometro, danneggiandoli irrimediabilmente. Atrezzi medici, in questi giorni di pandemia, molto importanti Il ladro, alla ricerca probabilmente di soldi, ha rovistato nell'abitacolo e, in un primo bilancio, non portando via nulla.