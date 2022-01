Viale Piacenza e via Fleming, due pedoni investiti nel giro di pochi minuti. Uno è grave

Ci sono 17 minuti di distanza tra le due richieste di soccorsi. E le ambulanze sono corse a sirene accese prima in viale Piacenza, poi in via Fleming.

In viale Piacenza un pedone è stato investito da un'auto alle 20, mentre attraversava la strada e ora si trova ricoverato nell'area codici rossi del Maggiore: le sue condizioni sono gravi.

Alle 20.17 le richieste d'aiuto arrivate da via Fleming dove, all'angolo con via Gramsci, un altro pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Sbalzato per alcuni metri, ha riportato traumi di media gravità ed è ricoverato al Maggiore.

Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire l'accaduto e le responsabilità.