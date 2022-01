Barilla cambia logo: l'annuncio via social

La novità arriva con un post sui social: la Barilla cambia logo. Sparisce il contorno bianco dallo storico marchio, l'"uovo" progettato dal grafico e architetto parmigiano Erberto Carboni, e diventa di un solo colore.

Per ora l'azienda non dà altri dettagli sugli sviluppi. Ma oggi è partita dai social per accendere la curiosità del pubblico. Bastano una foto e un breve messaggio: “Abbiamo tante novità da raccontarvi in queste settimane. Partendo proprio da questa! Continuate a seguirci”. Ma è la foto a “parlare”: è stato studiato un nuovo logo per la Barilla.

Oltre alla prima anticipazione sulle pagine ufficiali dell'azienda su Facebook e Instagram, il logo compare già sul sito www.barilla.com. E per mercoledì 26 gennaio è prevista una presentazione agli addetti ai lavori, da parte dei vertici del gruppo alimentare, sulle novità in arrivo.

Nel nuovo logo le lettere del marchio sono scritte con un carattere diverso rispetto al logo precedente (una nuova font). Il colore forte è il rosso e in alto è riportato in modo chiaro l'anno di fondazione dell'azienda di Parma, il 1877. Ritoccato anche l'ovale all'interno del quale rimane la scritta Barilla. Una forma introdotta negli anni '50 con lo storico logo con i caratteri bodoniani che fu studiato da Erberto Carboni: richiamava un uovo sodo tagliato a metà.



Il logo della Barilla è cambiato tante volte nel tempo e in diverse occasioni è stato protagonista di mostre a tema, assieme ai manifesti pubblicitari, che hanno fatto la storia. Nei primi decenni del Novecento c'era la figura del “Garzone”. Nel 1952 il genio della grafica Erberto Carboni vince la palma d'oro della pubblicità per la campagna Pasta Barilla nelle sale cinematografiche. È di quegli anni il logo che porta la sua firma. Nel 1969 l'ovale diventa un'ellissi; altri “ritocchi” fra il 1997 e il 2000. E ora la grande novità, che privilegia il rosso rispetto allo storico blu.