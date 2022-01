Workshop di Graphic Novel gratuiti a Lostello: 20 posti disponibili per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Grazie al contributo di Fondazione Cariparma, nell'ambito del bando “Leggere crea indipendenza”, da febbraio ad aprile 2022 Lostello ospiterà 3 workshop (il 16 febbraio, 2 e 16 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00) e la presentazione finale del progetto che ne scaturirà il 13 aprile, attraverso la realizzazione di una graphic novel e una mostra collettiva.

Giulia Guiducci, Responsabile Comunicazione di Emc2 afferma: “Lo scorso dicembre si è conclusa positivamente la prima parte del progetto sulla promozione della lettura negli adolescenti dai 13 ai 18 anni, attraverso la scoperta dei meccanismi alla base della graphic novel. Ora entriamo in una nuova fase, forse ancora più stimolante, in cui offriremo a una ventina di ragazzi, selezionati con una call pubblica aperta fino al 31 gennaio che abbiamo promosso in collaborazione con Scintille Book Club, l’opportunità di approcciarsi alla lettura con una modalità non solo teorica ma anche pratica e creativa, partecipando gratuitamente a tre laboratori pomeridiani complessivi, che porteranno alla creazione di un’opera collettiva di graphic novel, e sarà resa disponibile in un e-book”.

Guiducci afferma: “L’e-book sarà scaricabile dal sito di Becco Giallo e dal sito di Emc2 Onlus e diffuso tramite i canali social de Lostello. Ai corsisti inoltre saranno fornite gratuitamente copie di volumi editi da Becco Giallo Editore”.

E conclude così: “Per candidarsi occorre inviare una email vorrei@lostello.com<mailto:vorrei@lostello.com> entro il 31 gennaio 2022 con i dati personali (nome, cognome, residenza e data di nascita) e una breve lettera motivazionale. I workshop accolgono fino a un massimo di 20 partecipanti. La prima settimana di febbraio saranno pubblicati i nomi dei candidati selezionati sul sito web di Emc2. Non è possibile partecipare a uno o due incontri, ma iscrivendosi ci si impegna a frequentare l’intero percorso”.

Di seguito il programma dettagliato delle tre giornate di workshop, suddivise in tre moduli:

– 16 febbraio: scrivere un fumetto (3 ore circa): l’Idea iniziale per una storia, la fase di Documentazione, la messa a punto del Soggetto, la stesura della Sceneggiatura. Modulo condotto da Mattia Ferri, sceneggiatore ed editor di fumetti.

– 2 marzo: disegnare un fumetto (3 ore): l’uso dello Storyboard, la realizzazione dei Disegni, il processo di Lettering. Modulo condotto da Giacomo Taddeo Traini, disegnatore di fumetti.

– 16 marzo: progettare un fumetto (3 ore): dal titolo alla confezione finale, i passaggi editoriali chiave per far leggere la propria piccola storia a fumetti al mondo intero! Modulo condotto da Guido Ostanel, direttore della casa editrice BeccoGiallo.

VIDEO “LEGGERE CREA INDIPENDENZA” FONDAZIONE CARIPARMA